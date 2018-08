Seit längerem hatte es sich klar angedeutet, nun ist es offiziell: Sebastian Rudy wechselt vom FC Bayern München zum FC Schalke 04.

Das bestätigten die Königsblauen am Montagabend mit einem Videoclip auf Twitter. Wie der Klub weiter mitteilte, unterschrieb Rudy einen Vierjahresvertrag beim Vizemeister. Bei Schalke läuft Rudy künftig mit der Rückennummer 13 auf.

Tedesco freut sich auf Neuzugang Rudy

"Wir freuen uns, dass wir Sebastian für unseren Weg hier auf Schalke gewinnen konnten. Wir bekommen einen sehr spielintelligenten und technisch versierten Spieler in den Kader, der sein Können bereits international unter Beweis stellen konnte", sagte Trainer Domenico Tedesco.

Wie die Bild berichtet, überweist Schalke 16 Millionen für Rudy, eine Million mehr als die zuvor gebotenen 15 Millionen, die Bayern-Präsident Uli Hoeneß öffentlich als zu gering bezeichnet hatte. Rudys Vertrag bei Bayern lief noch bis 2020, im vergangenen Sommer kam er ablösefrei von der TSG Hoffenheim.

"Die Chancen, dass ich bleibe, sind gering", hatte der Mittelfeldspieler schon am Freitag nach dem 3:1 (1:0) der Münchner zum Bundesliga-Auftakt gegen Ex-Klub Hoffenheim dem kicker mitgeteilt.

Für den 28 Jahre alte Nationalspieler lief es bei Bayern nicht wie erhofft: In den wichtigen Spielen kam er nicht zum Zuge, stand in der K.o.-Phase der Champions League nie auch nur im Kader.

Der neue Trainer Niko Kovac konnte ihm offensichtlich auch nicht die erwünschten Perspektiven bieten. Er erklärte Mitte des Monats, dass er Rudy keine Steine in den Weg legen würde, sollte er den Klub verlassen wollen.

"Er ist ein Spieler, der in der Nationalmannschaft in der Zukunft eine Rolle spielen will und einer, der kontinuierlich spielen muss. Daher war das ein logischer Schritt von ihm, dem wir zugestimmt haben", sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge am Montag und wünschte Rudy alles Gute: "Er ist ein toller Bursche mit einem tollen Charakter."