Am 31. August schließt auch in Deutschland, Spanien und Frankreich das Transferfenster - der eine oder andere Hammer kann also noch kommen.

Doch nicht immer müssen es fette Ablösen sein. Aktuell sind noch viele große Namen auf dem Transfermarkt ohne Vertrag und damit zum Nulltarif zu haben.

Darunter sind mit Yaya Toure (ehemals Manchester City) oder Claudio Marchisio (Juventus Turin) ehemalige internationale Topspieler.

Samir Nasri und Hatem Ben Arfa hängt der Ruf des Problemspielers an, daher haben auch sie noch keinen neuen Klub gefunden, wären aber als Schnäppchen von der Resterampe verfügbar.

Und auch bekannte deutsche Spieler wie Robert Huth, Dennis Diekmeier oder Alexander Meier sind noch auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

