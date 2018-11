BVB: Jadon Sancho angeblich bei fünf Top-Klubs in England auf dem Zettel

Englands Top-Klubs bringen sich offenbar für eine Rückholaktion von BVB-Juwel Jadon Sancho auf die Insel in Stellung.

Wie der Mirror berichtet, sollen Chelsea, Tottenham, Manchester United, Liverpool und Arsenal an einer Verpflichtung des 18-Jährigen interessiert sein.

Allerdings hatte Sancho erst in der vergangenen Woche seinen Vertrag bei Dortmund bis 2022 verlängert.

Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung, betonte, dass der Engländer keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat.

Sancho hat in der laufenden Saison bereits sechs Vorlagen gegeben, so viel wie kein anderer Profi in der Bundesliga.