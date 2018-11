Romelu Lukaku träumt offenbar von einem Wechsel in die Serie A.

Nach der Nations-League-Partie von Belgien gegen die Schweiz antwortete der Stürmer von Manchester United auf die Frage von der Gazzetta dello Sport, ob er gerne in Italien spielen würde: "Klar, warum nicht? Ich hoffe es."

Besonders Juventus Turin hat es dem 25-Jährigen Belgier angetan. Die Bianconieri hätten ein tolles Projekt am Laufen. "Sie wollen jedes Jahr stärker werden", erklärte Lukaku. Juventus ist in der Champions League Gruppengegner von United. Die Italiener liegen vor den Engländern auf Rang eins der Gruppe H.

Romelu Lukaku: "Ich liebe Douglas Costa"

Doch nicht nur Superstar Cristiano Ronaldo ist der Grund für Lukakus Schwärmerei. "Cristiano ist natürlich der beste Spieler, aber schaut auch auf die anderen", sagte Lukaku. Paolo Dybala werde immer stärker. Auch ein Ex-Bayern-Star bekommt von Lukaku ein Sonderlob: "Ich liebe Douglas Costa".

Für einen Wechsel nach Italien spräche außerdem, dass sein Bruder Jordan ebenfalls in der Serie A spielt. Der jüngere Lukaku-Bruder spielt aktuell für Lazio Rom.

Am 23. Oktober kann sich Romelu Lukaku Juventus aus nächster Nähe anschauen. Denn dann gastiert die "Alte Dame" im Old Trafford. Kampflos geschlagen geben will sich Lukaku trotz seiner Schwärmerei aber nicht. "Es ist eine schwierige Gruppe aber wir wollen erster werden", erklärte Lukaku