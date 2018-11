Alle relevanten Infos zu den Transferaktivitäten aller nationalen und internationalen Top-Klubs - das gibt es bei SPORT1 ab sofort in einem neuen YouTube-Format.

Die Transfermarkt-Show gibt es ab sofort jeden Donnerstag um 18 Uhr, die erste Ausgabe ist heute Abend auf dem SPORT1 YouTube-Kanal und auf SPORT1.de zu sehen.

Neben den neuesten Transfernews und Gerüchten thematisiert die Sendung auch Marktwerte von Spielern, Taktiken, Spielsysteme und Statistiken. Moderiert wird die Transfermarkt-Show von den vier SPORT1-Moderatoren Lisa Ramuschkat, Jana Wosnitza, Philipp Strube und Nico Seepe, die wechselnd im Duo die Zuschauer begrüßen.

Ein Erklärvideo mit allen wichtigen Infos zur Transfermarkt-Show gibt es hier .

Zusammenarbeit mit iM Football und matchmetrics

Im Rahmen der Transfermarkt-Show arbeitet SPORT1 auch eng mit der Fußball-App iM Football zusammen, die kreativen Grafiken der iM Football-Redaktion zu den unterschiedlichsten Transferthemen werden integriert.

Ebenfalls mit an Bord bei dem Format ist matchmetrics als Dienstleister im Bereich Sportdaten-Analyse für die Darstellung der Leistungswerte von Spielern und Vereinen. Zudem werden in regelmäßigen Abständen Influencer als Gäste in die Show eingeladen.

Jonas Beck, Head of Video und Product Owner Video bei SPORT1: "In unserer Transfermarkt-Show verbinden wir genau das, was die SPORT1 User das ganze Jahr über suchen: News, Gerüchte und Infos zum Transfermarkt der internationalen Top-Ligen. Wir werden uns dabei in der Machart von gewöhnlichen Webshows abgrenzen und gezielt für eine junge Zielgruppe produzieren - mit jungen Moderatoren und kreativen Inhalten."

Die Moderatoren der Transfermarktshow (v.l.n.r.): Jana Wosnitza, Philipp Strube, Nico Seepe und Lisa Ramuschkat © SPORT1

Neben der neuen Transfermarkt-Show auf YouTube berichtet SPORT1 auch weiterhin im Transfermarkt-Channel auf SPORT1.de , im Transferticker und im Video "Transfermarkt in 90 Sekunden" über die neuesten Entwicklungen auf dem Transfermarkt.

Neue Digitalformate von SPORT1

Die "Transfermarkt-Show" reiht sich ein in die neuen Digital-Formate, die SPORT1 seit August gestartet hat. Dazu gehören unter anderem die erste digitale Box-Castingshow Deutschlands SPORT1: The Next Rocky, das interaktive Split It! bei Instagram und das Video-Format SPORT1 History.