Am Donnerstag hatte Geschäftsführer Toon Gerbrands von der PSV Eindhoven einer Kontaktaufnahme zu Arjen Robben berichtet, nun hat sich auch Trainer Mark van Bommel zu einer möglichen Rückkehr des Bayern-Stars zu seinem früheren Klub geäußert.

Auf einer Pressekonferenz am Freitag bestätigte van Bommel, dass er mit seinem früheren Teamkollegen in Kontakt stehe. "Ich habe mit Arjen bei der PSV, in der Nationalmannschaft und bei Bayern zusammengespielt, daher telefonieren und schreiben wir ab und zu", sagte der 41-Jährige.

Zugleich bestätigte van Bommel, dass es in einem der jüngsten Gespräche auch um eine potenzielle Rückkehr Robbens nach Eindhoven ging. "Er wird über meine Frage nachdenken. Er hat sicherlich noch einen Mehrwert, Arjen zählt noch immer zur europäischen Spitze", sagte van Bommel.

Am Donnerstag berichtete Gerbrands von einem Vorstoß Eindhovens. "Es hat einen Kontakt gegeben", sagte der PSV-Geschäftsführer im Brabanter Rundfunk. "Und zwar ist Arjen über Mark, der mit ihm zusammengespielt hat, eine Nachricht zugegangen."

Van Bommel, derzeit mit seinem Team Tabellenführer der Eredivisie, war mit Robben von 2009 bis 2011 gemeinsam beim FC Bayern am Ball. Robben hatte Anfang Dezember bei einem Fanclub-Besuch seinen Abschied vom Rekordmeister im kommenden Sommer angekündigt.