Real Madrid: Luka Modric plant offenbar Karriereende bei Real So plant Modric seine Zukunft - von SPORT1 / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Luka Modric spielt seit 2012 bei Real Madrid © Getty Images

Luka Modric äußert sich am Rande der Ballon d' Or Gala in Paris zu seiner Zukunft und hat einen eindeutigen Plan. Ein Wechsel scheint vom Tisch.