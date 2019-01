Schon seit Wochen wird über einen möglichen Wechsel von Gonzalo Higuain zum FC Chelsea spekuliert. Nun scheint ein großer Schritt dafür getan.

"Ich will ehrlich zu Euch sein. Wir hatten heute eine schlechte Trainingseinheit wegen all dieser Gerüchte. Wir (Higuain und Gattuso, Anm. d. Red.) sprachen nach dem Training miteinander und ich hielt ihn nicht für bereit für dieses Spiel", sagte Milan-Coach Gennaro Gattuso am Samstag auf der Pressekonferenz vor der Partie der Rossoneri am Sonntag gegen den FC Genua.

ANZEIGE: DAZN gratis testen und internationalen Fußball live & auf Abruf erleben

Anzeige

Eine Entscheidung über Higuains Abschied scheint demnach gefallen: "Ich akzeptiere seine Entscheidung. Sicherlich hätte er mehr tun können und vielleicht hätten wir ihm helfen können, sich besser anzupassen", so der 41-Jährige.

Higuain war erst im Sommer zu Milan gewechselt. Nun zieht es den Stürmer, der eigentlich noch bei Juventus Turin unter Vertrag steht, zum FC Chelsea. Dort sitzt mit Maurizio Sarri sein ehemaliger Coach vom SSC Neapel auf der Trainerbank.