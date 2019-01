Die wichtigsten Last-Minute-Deals zum Durchklicken:

Bildergalerie Die spektakulärsten Transfers am Deadline Day 12 Bilder

Das Transferfenster in den europäischen Top-Ligen hat geschlossen und am letzten Tag haben sich die Klubs noch einmal prominent verstärkt.

In der Bundesliga schnappte sich Eintracht Frankfurt gleich drei Spieler, darunter auch einen Profi von einem Bundesliga-Konkurrenten. In England verschlägt es einen Routinier zurück in die Premier League.

SPORT1 zeigt die wichtigsten Deals des letzten Transfertages.