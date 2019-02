Marc-Andre ter Stegen ist die unangefochtene Nummer 1 zwischen den Pfosten beim FC Barcelona.

Der Niederländer Jesper Cillessen kommt am deutschen Nationaltorwart nicht vorbei und bereitet nun offenbar seinen Abgang zum Saisonende vor. Wie die katalanischen Sender Catalunya Radio und TV3 berichten, hat Barca auch schon einen Nachfolger im Visier.

Demnach ist der Verein an einer Verpflichtung von Andre Onana von Ajax Amsterdam interessiert. Für den 22-Jährigen wäre es eine Rückkehr. Spielte er doch in der Jugend bei den Spaniern, ehe er 2015 in die Niederlande wechselte.

Der Kameruner ist noch bis 2021 an Ajax gebunden, könnte aber wohl für weniger als 20 Millionen Euro nach Barcelona wechseln - und dann für neuen Druck auf Ter Stegen sorgen.