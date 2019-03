In den vergangenen Wochen ist in den spanischen Medien viel über einen Wechsel von Antoine Griezmann zum FC Barcelona spekuliert worden. Laut AS ist nun eine Entscheidung gefallen.

Der französische Weltmeister entzückt mit einer Liebeserklärung an Atletico Madrid nicht nur die Fans, sondern auch die Klubverantwortlichen: "Ich liebe diesen Klub. Ich liebe meine Mitspieler und den Trainer. Ich bin froh, hier bleiben zu können", so der 28-Jährige.

Und weiter: "Es ist schön zu sehen, wie sehr der Verein und der Trainer versucht haben, mich von einem Verbleib zu überzeugen. Ich werde hier sehr geschätzt."

Anzeige

Diese Aussagen deuten wohl auf einen Verbleib in Madrid hin. Die Fans der Rojiblancos können nun erstmal durchatmen, während die Katalanen in die Röhre schauen.