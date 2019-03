Neven Subotic könnte in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga spielen.

"Die Bundesliga ist zusammen mit der Premier League gegenüber den anderen Ligen klar favorisiert. Doch auch ein Engagement in Spanien und Italien ist eine Option", sagte Berater Frieder Gamm bei fussballtransfers.com.

Subotic-Vertrag endet im Juni

Der Innenverteidiger spielt derzeit bei AS Saint-Etienne in der Ligue 1, sein Vertrag endet im Juni. "Wir führen aktuell Gespräche mit St.-Etienne. Noch konnte keine Einigung erzielt werden. Aber wir sind ja noch nicht in Eile", ergänzte der Agent.

Anzeige

Der Serbe ist nach zahlreichen Verletzungen wieder gut in Form und unumstrittener Stammspieler bei St. Etienne. In dieser Saison absolvierte der 30-Jährige bereits 25 Pflichtspiele.

DAZN gratis testen und die internationalen Top-Ligen live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Der frühere Dortmunder will seine Karriere auf jeden Fall in einer der Topligen fortsetzen. "Neven fühlt sich topfit und ist weiterhin hungrig. Er will sich auf dem höchsten Niveau messen. Ein Wechsel in eine Liga wie die MLS, die russische Liga oder eine arabische Liga kommt für uns nicht in Frage", erklärte Gamm.