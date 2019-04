Der niederländische Erstligist Willem II Tilburg hat Evangelos Pavlidis vom Zweitligisten VfL Bochum fest verpflichtet.

Der 20-jährige Grieche, der bei den Westfalen noch einen Vertrag bis 2020 besaß, war seit Jahresbeginn von den Niederländern ausgeliehen. Noch in der Hinrunde lief er für die Zweitvertretung von Borussia Dortmund in der Regionalliga West auf, an die er eineinhalb Jahre verliehen war.

In Tilburg kommt der Juniorennationalspieler in bislang 14 Einsätzen auf neun Torbeteiligungen und bildet gemeinsam mit BVB-Leihgabe Alexander Isak ein gefährliches Sturmduo. Zuletzt stand er jedoch zweimal nicht im Kader.

Anzeige

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE