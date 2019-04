Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam hat sich mit furiosen Leistungen in den vergangenen Wochen in den Vordergrund gespielt. Bereits in der Vergangenheit haben zahlreiche Klubs am Marrokaner gebaggert.

Nun berichtet die Süddeutsche Zeitung, dass der FC Bayern das Werben um den Flügelspieler intensiviert hat.

Ziyech wäre ein potenzieller Nachfolger für Arjen Robben. In der laufenden Spielzeit gelangen ihm 19 Tore und 19 Vorlagen in 41 Pflichtspielen. Sein Vertrag bei Ajax läuft noch bis 2021.