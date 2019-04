Geht es nach der spanischen Tageszeitung Sport, dann beschäftigt sich der FC Bayern intensiv mit Hakim Ziyech. Der rechte Flügelflitzer könnte an der Säbener Straße einer der Erben der legendäre Flügelzange Franck Ribery und Arjen Robben werden.

Bedarf könnte es tatsächlich für den deutschen Rekordmeister geben, da Wunschspieler Callum Hudson-Odoi wegen der Transfersperre den FC Chelsea wohl nicht im Sommer verlassen wird.

Auch bei Nicolas Pepe, einem weiterer Kandidat für die Außenbahn, herrscht derzeit Funkstille. "Wir haben uns dazu entschieden, keine Gespräche zu führen – sei es mit Klubs oder Beratern. Bis Mitte Mai wird Ruhe herrschen", sagte unlängst Lilles Präsident Gerard Lopez.

Ziyech ist bei Champions-League-Viertelfinalist Ajax absoluter Stammspieler und sammelte in der aktuellen Saison in 23 Ligaspartien 27 Scorerpunkte – die drittmeisten in der Erendivision. Der Vertrag des marokkanischen Nationalspielers läuft noch bis 2021.