Lange und wild wurde über die Zukunft von Mesut Özil spekuliert. Geht er oder geht er nicht? Angesichts seiner mangelnden Spielzeit beim FC Arsenal schien Letzteres durchaus wahrscheinlich.

Jetzt hat sich der 30-Jährige selbst zu seiner Zukunft geäußert - und interessante Töne angestimmt: "Absolut", sagte er auf die Frage von Sky Sports in England, ob er bleiben wolle. "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Ich weiß nicht, was danach ist, aber ich habe noch zwei Jahre."

Ob er glücklich sei? "Ja", sagte Özil. "Warum sollte ich nicht? Ich bin 30, habe noch einige Jahre vor mir. Es hängt natürlich auch vom Klub ab, aber ich habe noch zwei Jahre Vertrag."

Probleme mit Trainer Unai Emery habe er derweil nicht: "Nein. Absolut nicht. Es gibt immer Spekulationen, aber intern weiß jeder, dass unser Verhältnis positiv ist."

Und dennoch - er wolle spielen: "Es ist frustrierend. Als Fußballer willst du immer in der ersten Elf stehen. Ich will in jedem Spiel auflaufen. Durch Verletzungen habe ich einige Partien verpasst, aber das ist Fußball. Der Trainer trifft Entscheidungen, die bedeuten können, dass du nicht von Beginn an spielst, aber du musst immer weitermachen."

