Das Team von Trainer Thomas Tuchel wird einen Flop endgültig los. Giovanni Lo Celso bleibt bei Betis Sevilla.

Die Andalusier zogen am Dienstag die Kaufoption für den Argentinier. Diese soll in einer Höhe von 30 Millionen Euro liegen, was den Franzosen das größte Transferplus seit Ronaldinho einbringt.

Der Vertrag des 23-Jährigen bei Betis läuft bis 2023. Bei PSG kam er in 54 Spielen auf sechs Tore und neun Vorlagen, war dabei aber meist nur Einwechselspieler.