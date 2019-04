Niko Kovac hat sich in der Sport Bild zu Leverkusens Shooting Star Kai Havertz geäußert. Der Youngster war in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden.

Die Ablöse für den Mittelfeldspieler soll bei stolzen 100 Millionen Euro liegen. In der aktuellen Saison machte Havertz wettbewerbsübergreifend 35 Spiele, erzielte dabei 13 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Kovac gerät bei ihm regelrecht ins Schwärmen.

Zum deutschen Nationalspieler sagte Kovac: "Er ist ein absolutes Talent, ein toller Spieler. Er wird früher oder später sicherlich Leverkusen verlassen. Dass wir über einen kommenden Topspieler sprechen, daran besteht kein Zweifel."