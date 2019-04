2013 holte der FC Bayern Mario Götze von Borussia Dortmund für 37 Millionen Euro nach München. Doch der Offensivkünstler wurde an der Isar nie so richtig glücklich.

Nach drei eher schwierigen Spielzeiten entschloss sich Götze 2016, den deutschen Rekordmeister wieder zu verlassen. In der Sport Bild verriet er nun, dass er beinahe auf der Insel und nicht in Dortmund gelandet wäre: "Er (Anm. d. Red.: Jürgen Klopp) wusste damals, dass ich Bayern verlassen werde. Natürlich haben wir uns in dem Rahmen auch mal ausgetauscht. Er kennt mich sehr gut und weiß, dass ich immer neue Herausforderungen suche."

Götze berichtete: "Ich stehe im regelmäßigen Austausch mit Kloppo. Er hat mich damals als 17-Jährigen zu den Profis geholt, mir alles ermöglicht. Unser Kontakt ist nie abgerissen." Letztendlich kehrte der 26-Jährige aber nach Dortmund zurück und lässt in der laufenden Saison sein Können wieder aufblitzen.

Anzeige

In 19 Bundesliga-Partien hat Götze vier Tore erzielt und sechs weitere aufgelegt. Sein Vertrag endet 2020, doch der BVB will diesen demnächst verlängern.