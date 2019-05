Der FC Barcelona hat sich für die neue Saison mit dem niederländischen Junioren-Nationalspieler Ludovit Reis verstärkt.

Der 18-Jährige kommt vom FC Groningen und erhält in Barcelona einen Vertrag bis 2022, inklusive Option auf zwei weitere Jahre.

100-Millionen-Klausel für Reis beim FC Barcelona

Der Mittelfeldspieler wechselt für eine Ablöse in Höhe von 3,25 Millionen Euro zum spanischen Meister, beeindruckend ist aber vor allem die Ausstiegsklausel, die Barcelona ihm umgehend verpasst hat: Sie liegt bei sage und schreibe 100 Millionen Euro!

Reis, der am 1. Juni 19 Jahre alt wird, absolvierte bei Groningen in den vergangenen beiden Spielzeiten bereits 50 Pflichtspiele für die Profis, in der abgelaufenen Saison war er trotz seiner jungen Jahre uneingeschränkter Stammspieler.