Der FC Bayern rüstet in der Defensive auf. Mit Lucas Hernández (Atlético Madrid) und Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) hat der Tabellenführer bereits zwei Verteidiger verpflichtet, die sowohl innen als auch außen zum Einsatz kommen können.

Hinzu kommen Niklas Süle, Mats Hummels und Jérôme Boateng für die Innenverteidigung. Klar, dass ein Talent bei diesem Überangebot kaum Einsatzchancen hat.

Wie die Bild berichtet, könnte Lars Lukas Mai die Münchner im Sommer verlassen. Der 19-Jährige kam unter Jupp Heynckes als erster FCB-Profi des Jahrgangs 2000 in der Saison 2017/18 zweimal zum Einsatz, unter Niko Kovac wartet Mai jedoch noch auf sein Debüt.

Der U19-Nationalspieler spielt in der U23 der Münchner, mit der er in dieser Saison den Aufstieg in die Dritte Liga anpeilt. Außerdem nimmt er regelmäßig am Training der Profis teil. An Mai soll der 1. FC Nürnberg Interesse haben, auch andere Klubs haben offenbar bereits Anfragen eingereicht. Im letzten Sommer buhlte der Hamburger SV um Mai, Bayern ließ das Talent jedoch nicht gehen.