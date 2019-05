Nach Informationen der spanischen Marca ist der Wechsel von Eden Hazard zu Real Madrid bereits beschlossene Sache. Der Vollzug des Transfers soll am 12. Mai bekanntgegeben werden, es sei denn Chelsea erreicht das Finale der Europa League. Dann soll der Wechsel zu einem späteren Punkt vermeldet werden.

Der Belgier war in den vergangenen Monaten immer wieder mit den Königlichen in Verbindung gebracht worden. Nun scheint sein Abschied vom FC Chelsea immer näher zurücken. Zinedine Zidane ist zurück als Trainer bei Real Madrid und Hazard soll ganz oben auf seiner Wunschliste stehen.

Der "Marca" zufolge, will Real den Deal noch nicht bestätigen, um den Saisonverlauf von Chelsea nicht zu stören. Die Blues haben am Donnerstag das Hinspiel im Europa-League-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt bestritten. Auch in der Liga befindet man sich noch mitten im Kampf um den vierten Platz, der eine Teilnahme an der Champions League verspricht.

Man fürchtet, dass die Verkündung des Verkaufs eines Schlüsselspielers wie Hazard, die Leistungen der Blues beeinflussen könnte, daher blieben die Verhandlungen bislang geheim.

