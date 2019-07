Das mögliche Transferbeben beim Neymar-Wechsel zum Durchklicken:

Paris Saint-Germain hat Superstar Neymar die Tür für einen vorzeitigen Abschied geöffnet.

Der brasilianische Superstar hatte am Montag unentschuldigt beim offiziellen Trainingsstart des Teams von Thomas Tuchel gefehlt - und sich damit den Ärger des Vereins zugezogen.

Womöglich ist genau das jener "Dominostein", den Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge am Montag auf einer Pressekonferenz immer wieder propagierte. "Darauf wartet man ein wenig in Fußball-Europa. Wenn es diesen gibt, werden viele Transfers folgen. Wir sind in Position", kündigte er an.

Doch was könnte für die Münchner dabei rausspringen? SPORT1 zeigt die mögliche Kettenreaktion