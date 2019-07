Der 18 Jahre alte Offensivspieler Xavier Amaechi wechselt vom englischen Topklub FC Arsenal zum HSV und unterschrieb einen Vertrag bis 2023.

"Er ist ein junger talentierter Spieler, der viel Tempo mitbringt, gute kurze schnelle Bewegungen hat und die Eins-gegen-eins-Situationen sucht", sagte Sportvorstand Jonas Boldt.

In der vergangenen Saison absolvierte der im englischen Bath geborene Amaechi 14 Partien für die Gunners in der Nachwuchsliga Premier League 2, in denen er es auf vier Tore und fünf Vorlagen brachte.