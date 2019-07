Schlechte Nachrichten für Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und den 1. FC Köln.

Real-Talent Jesús Vallejo wechselt nicht in die Bundesliga, sondern wird in der kommenden Saison Spielpraxis bei den Wolverhampton Wanderers in der Premier League sammeln.

Die Königlichen leihen den spanischen Titelhelden der U21-EM für eine Saison nach England aus. Mit den Wolves nimmt Vallejo auch an der Europa League teil und kann Erfahrung auf europäischer Ebene sammeln.

Eine Kaufoption gibt es nicht, deswegen geht es für den 22 Jahre alten Innenverteidiger nächsten Sommer wieder zurück nach Madrid, wo sein Vertrag noch bis 2021 läuft.

Vergangene Saison hatte Vallejo sieben Pflichtspiele für Real bestritten und dabei ein Tor erzielt.