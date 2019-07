Die 20 teuersten Verteidiger zum Durchklicken:

Der FC Bayern München hat mit Lucas Hernandez von Atletico Madrid den zweitteuersten Verteidiger jemals verpflichtet. 80 Millionen Euro lässt sich der Rekordmeister die Dienste des französischen Weltmeisters kosten.

Nicht ganz so viel wird Juventus Turin an Ajax Amsterdam für Matthijs de Ligt überweisen. Der Transfer des 19-Jährigen steht kurz vor dem Abschluss. In diesem Sommer investieren viele Klubs in die Defensive ihrer Mannschaft. Gleich fünf der 20 teuersten Verteidiger-Transfers wurden bislang getätigt.

Virgil Van Dijk weiter die Eins

Mit 84,5 Millionen Euro Ablöse ist der Niederländer weiter der teuerste Verteidiger aller Zeiten. So viel zahlte der FC Liverpool 2018 an den FC Southampton. Der Rekord könnte jedoch in diesem Sommer noch gebrochen werden. Manchester United scheint bereit zu sein, für Harry Maguire noch tiefer in die Tasche zu greifen.

Anzeige

90 Millionen Euro sollen die Red Devils dem ehemaligen Meister Leicester City für den 26-Jährigen geboten haben.

Ob dieser Transfer zu Stande kommt bleibt abzuwarten. Doch wenn man die Entwicklung der Ablösesummen beobachtet, ist nichts mehr unmöglich.

SPORT1 zeigt die "Stand jetzt" 20 teuersten Verteidiger aller Zeiten.