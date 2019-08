Luca Beckenbauer, Enkel von "Kaiser" Franz Beckenbauer, verlässt aus familiären Gründen Hannover 96 auf eigenen Wunsch. Beckenbauer geht zurück in die Heimat nach Bayern. In Zukunft wird der 19-Jährige "im Raum München weiterhin intensiv an seiner Profikarriere arbeiten", heißt es in einer Pressemitteilung der Niedersachsen.

Im Juli 2018 war der Youngster von Schalkes U19 zu Hannover 96 gewechselt. Für die Roten machte er 20 Spiele in der U19 und kam auch drei Mal in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

"Ein sportlicher Verlust. Aber es ist doch selbstverständlich, dass wir ihm da entgegenkommen, wenn er sich nicht wohlfühlt und ihm hier was fehlt", sagt 96-Talentechef Michael Tarnat.