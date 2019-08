Der FC Bayern hat doch noch aufgerüstet!

Nach langem Warten auf Transfers leiht der deutsche Rekordmeister nicht nur Ivan Perisic von Inter Mailand aus, sondern auch Philippe Coutinho vom FC Barcelona - und kauft obendrein Mickael Cuisance von Borussia Mönchengladbach.

Damit sind die Münchner Aktivitäten auf dem Transfermarkt offenbar beendet.

"Jetzt ist unser Kader so komplett, oder so gut aufgestellt, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte Präsident Uli Hoeneß am Rande eines Golfturniers zu Sky.

"Wir hatten Anfang Juli einen zu kleinen Kader. Den haben wir jetzt durch drei Transfers in den letzten Tagen mit Qualität aufgefüllt. Und jetzt kann der Trainer in aller Ruhe mit diesem Kader bis Weihnachten arbeiten, und dann sieht man weiter", ergänzte Hoeneß.

Robert Lewandowski deutete nach der Partie gegen Hertha BSC dagegen weitere Neuzugänge an. "Ich weiß, dass wahrscheinlich noch was passiert", sagte der Pole auf SPORT1-Nachfrage: "Aber was jetzt noch kommt, ist extra".