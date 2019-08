Lothar Matthäus ist überzeugt, dass der FC Bayern Kai Havertz in diesem Sommer unter Vertrag hätten nehmen können. "Sie hätten ihn haben können", sagte Matthäus der "dpa" am Freitag in Düsseldorf.

Hätte der deutsche Meister laut Matthäus Bayer Leverkusen eine dreistelligen Millionensumme geboten, "wäre Havertz nicht mehr in Leverkusen", urteilte der 58-Jährige.

Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler hatte zuletzt das Interesse des FC Bayern am Nationalspieler bestätigt, allerdings auch klar gemacht, dass es nie zur Debatte stand "schwach zu werden", was deutlich gegen Matthäus' Theorie spricht.

"Wir sind davon überzeugt, dass es nicht nur für uns, sondern auch für Kai gut ist, dass er noch ein Jahr bei Bayern Leverkusen bleibt",hatte Völler erklärt. Havertz hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2022.

