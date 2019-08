Endspurt im Transfer-Wahnsinn. Gut eine Woche haben die 18 Bundesliga-Klubs noch Zeit, neue Spieler zu verpflichten. Am 2. September um 18 Uhr schließt das Transferfenster in Deutschland. Wer kann noch gehen? Wo herrscht noch Bedarf? SPORT1 nimmt alle 18 Bundesligisten unter die Lupe und klärt auf, was auf dem Markt noch passieren könnte

© SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock