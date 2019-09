Die Deadline-Deals zum Durchklicken:

In England ist das Transferfenster schon geschlossen, an diesem Montag ist es auch im restlichen Europa so weit.

Aus deutscher Sicht besonders im Fokus: Jérôme Boateng, der den FC Bayern wohl in Richtung Juventus Turin verlassen wird, auch der Wechsel von Ante Rebic von Eintracht Frankfurt zu AC Mailand dürfte offiziell werden. International ruhen die meisten Augen auf dem Wechsel-Drama von Neymar, der gern von PSG zurück zum FC Barcelona gehen würde.

Im Moment sieht es schwierig aus, klappt es doch noch, wäre wohl ein massives Beben die Folge, denn es gibt jede Menge Verstrickungen des Neymar-Deals zu anderen offenen Transfer-Fragen - unter anderem auch zum BVB.

Anzeige

SPORT1 zeigt, welche Spieler vor Ende des Transferzeitraumes noch vor dem Absprung stehen - und wie der Stand ist