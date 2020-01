Amin Younes will offenbar zurück in die Bundesliga - und soll sogar schon mit zwei Klubs in Kontakt sein.

Wie Sky berichtet, möchte der Ex-Nationalspieler Neapel noch im Winter verlassen.

Dem Bericht zufolge wäre Neapel einverstanden, Younes zu verleihen, auch ein Verkauf ist möglich. Als Ablöse stehen sieben Millionen Euro im Raum.

Anzeige

Bei den beiden Klubs, mit denen Younes schon gesprochen haben soll, handelt es sich demnach um Werder Bremen und den 1. FC Köln. Neben der Bundesliga wird auch England als mögliches Ziel genannt.