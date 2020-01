Stürmer Edinson Cavani will Paris Saint-Germain offenbar noch im Januar verlassen.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Ein Angebot von Atlético liegt offenbar vor

"Wir haben immer gesagt, dass Spieler wie Cavani gehen dürfen, wenn sie nicht mehr glücklich sind. Und heute hat er uns gebeten, gehen zu dürfen", bestätigte Sportdirektor Leonardo am Rande des Pokalspiels beim FC Lorient.

Anzeige

PSG lag offenbar sogar schon ein Angebot von Atlético Madrid vor.

"Wir haben uns etwas von Atlético entfernt", erklärte Leonardo. In den letzten Tagen habe es keinen Kontakt gegeben. Cavani ist sich diversen Medienberichten zufolge allerdings bereits mit den Rojiblancos einig.

Der Vertrag des 32 Jahre alten Uruguyers läuft bei PSG Ende der Saison aus. Im Sommer könnte er demnach ablösefrei wechseln.

In der aktuellen Saison stand der Rechtsfuß in 14 Spielen auf dem Platz und schoss dabei fünf Tore. Aktuell laboriert Cavani an Leistenproblemen. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist noch unbekannt.