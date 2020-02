Dem mächtigen Spielerberater Fali Ramadani steht offenbar Ärger ins Haus.

Spanische Ermittlungsbehörden haben bereits am Dienstag eine Razzia in der Wohnung des 57-Jährigen auf Mallorca durchgeführt, wie spanische Medien und der Spiegel am Wochenende übereinstimmend berichten.

Dabei geht es um den Verdacht der Geldwäsche. Berichten zufolge durchsuchten die Ermittler Ramadanis Domizil sechs Stunden lang und beschlagnahmten Unterlagen.

Anzeige

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Berater von Sané uind Boateng unter Verdacht

Der Spielervermittler ist an der Beraterfirma LIAN Sports beteiligt, die seit Anfang des Jahres auch FC-Bayern-Flirt Leroy Sané von Manchester City vertritt. Zuvor hatte sich auch FCB-Star Jérôme Boateng der Agentur angeschlossen (SPORT1 berichtete jeweils exklusiv).

Weitere prominente Klienten von LIAN und Ramadani, der zu den einflussreichsten Beratern der Branche zählt, sind Luka Jovic von Real Madrid sowie Miralem Pjanic (Juventus Turin) und Kalidou Koulibaly (SSC Neapel).

Ramadani soll in der kommenden Woche vor einem Gericht in Madrid zu den Vorwürfen aussagen.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE