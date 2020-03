Wo wird Philippe Coutinho in der kommenden Saison spielen?

Bleibt der Leihspieler beim FC Bayern, kehrt er zum FC Barcelona zurück - oder landet er womöglich im zweiten Anlauf doch wieder in der Premier League?

Wie der Berater des Brasilianers nun verriet, stand Coutinho bereits vor seiner Unterschrift bei den Münchnern im letzten Sommer vor einem Wechsel zu den Tottenham Hotspur.

Coutinho-Deal mit Tottenham platzte

Barça hatte seinem Klienten die Freigabe für eine Ausleihe erteilt, sagte Kia Joorabchian dem Mirror, die Spurs hätten dann ein äußerst attraktives Angebot abgegeben.

Doch kurz vor dem Abschluss scheiterte der Deal. Gerüchte machten die Runde, wonach Tottenham-Boss Daniel Levy hätte sich am Ende geweigert, Coutinhos Forderungen zu erfüllen.

"Philippe Coutinho hat keine persönlichen Probleme mit Daniel Levy. Anders lautende Behauptungen sind falsch", bezog Joorabchian nun Stelung. "Der Deal ist nicht aus finanziellen Gründen gescheitert."

Bayern profitiert von Spurs-Absage

Wie der Mirror berichtet, habe sich der damalige Spurs-Coach Mauricio Pochettino am Ende gegen eine Verpflichtung Coutinhos ausgesprochen, um die Balance in der Mannschaft zu wahren.

Das eröffnete dem FC Bayern die Möglichkeit, den 27-Jährigen für eine Leihgebühr in Höhe von 8,5 Millionen Euro an die Säbener Straße zu lotsten. Zudem haben die Münchner eine Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro.

Zuvor war Coutinho im Januar 2018 für 145 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Barcelona gewechselt. Bei den Katalanen gelang es ihm aber nicht, an seine vorherigen Leistungen anzuknüpfen.