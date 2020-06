Sául Níguez steht womöglich kurz vor einem Wechsel zu einem neuen Verein.

Der Mittelfeld-Star des spanischen Topklubs Atletico Madrid heizte mit einer kryptischen Nachricht auf Twitter die Spekulationen an.

Am Sonntag postete der 25-Jährige, der fester Bestandteil von Diego Simeones Stamm-Elf ist: "Ich will etwas mitteilen, dass mir sehr wichtig ist. NEUER Klub - ich werde es in drei Tagen verraten." Am Montag legte er nach: "2 Tage ..."

Níguez wurde zuletzt unter anderem mit dem englischen Rekordmeister Manchester United in Verbindung gebracht. Ob es sich bei seiner Ankündigung tatsächlich um einen bevorstehenden Wechsel handelt, oder vielleicht doch nur um eine Werbe-Kampagne, ist nicht klar.

Der Marktwert des spanischen Nationalspielers wird derzeit auf über 70 Millionen Euro geschätzt, er ist noch bis 2026 an seinen aktuellen Klub gebunden. In der Vergangenheit hatte er immer wieder betont, wie wohl er sich in Madrid fühle.

Ein Wechsel käme, trotz aufsehenerregender Ankündigung, daher doch recht überraschend.