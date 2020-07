Schon 2017 hatte 1899 Hoffenheim den Brasilianer Joao Klauss de Mello, Rufname Klauss, aus der U20 von Gremio geholt - jetzt soll er sich laut kicker im Profiteam der Kraichgauer durchsetzen.

Bisher war der heute 23 Jahre alte Stürmer zweimal verliehen, erst an HJK Helsinki, zuletzt seit Januar 2019 an den LASK. Beim Tabellenvierten in Österreich wusste er vergangene Saison zu überzeugen: 12 Tore in der Liga, 3 in der Europa League, 3 im Pokal und 2 in der CL-Quali stehen für ihn zu Buche. Bei Helsinki war er mit 21 Toren 2018 sogar Torschützenkönig.

Mit brasilianischen Leihspielern, die in Österreich gereift sind, hat Hoffenheim in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Joelinton lernte einst bei Rapid Wien, startete dann in Hoffenheim durch und wurde letztes Jahr für 45 Millionen Euro nach Newcastle verkauft.