Nach Sportdirektor Michael Zorc hat auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke versichert, dass Jungstar Jadon Sancho in der kommenden Saison das Trikot von Borussia Dortmund tragen wird.

"Definitiv heißt für einen Westfalen definitiv. Und definitiv lässt wenig bis Null Spielraum für Interpretationsspielraum. Und es gibt keinen Interpretationsspielraum", sagte Watzke im Interview mit der RTL/ntv-Redaktion im BVB-Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz.

Sancho (Vertrag bis 2023) war zuletzt immer wieder mit dem englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United in Verbindung gebracht worden.

"Jadon wird nächste Saison beim BVB spielen. Die Entscheidung ist definitiv", hatte Zorc am Montag nach der Ankunft in Bad Ragaz erklärt. In englischen Medien war daraufhin über einen Bluff spekuliert worden.

Als Ablösesumme für den 20 Jahre alten englischen Nationalspieler hatte der BVB 120 Millionen Euro aufgerufen.