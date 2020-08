Dem Wechsel von Thiago vom FC Bayern zum FC Liverpool stehen offenbar nur noch finanzielle Details im Wege.

Wie RMC Sport berichtet, hätten sich die Reds mit dem 29-Jährigen auf einen Vierjahresvertrag geeinigt. Der Spanier selbst habe seinen Mannschafskameraden vom FC Bayern bereits mitgeteilt, dass er ab der kommenden Saison im Liverpool-Trikot auflaufen werde.

Bevor der Wechsel offiziell verkündet wird, müssen sich die beiden Teams allerdings noch auf eine Transfersumme einigen. Dem Bericht zu Folge fordern die Münchner 40 Millionen Euro für Thiago - und damit zehn Millionen mehr, als der englische Meister bezahlen will.

Anzeige

Bayern-Trainer Hansi Flick hatte vor kurzem im SPORT1-Interview Verständnis für einen Wechsel seines Mittelfeldstars, dessen Vertrag noch bis 2021 läuft, gezeigt.

"Ich kann verstehen, wenn sich ein Spieler Gedanken macht", sagte Flick. "Thiago hat in Spanien beim FC Barcelona gespielt und in der Bundesliga für den FC Bayern München. Wenn er es jetzt vielleicht nochmal in der Premier League versuchen will, habe ich dafür absolutes Verständnis. Es wäre aber schade, weil Thiago unserem Spiel das gewisse Etwas gibt. Deswegen hätte ich ihn als Trainer gerne auch in den nächsten Jahren im Team, aber so ist das Leben. Es ginge weiter."