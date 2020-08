Die TSG Hoffenheim will seinem Abwehrtalent Lucas Ribeiro wohl mehr Spielpraxis in dessen Heimat Brasilien geben.

Laut lokalen Medien ist die Ausleihe des 21-Jährigen zum SC Internacional aus Porto Alegre bis Ende 2021 nur noch eine Formsache. Der Innenverteidiger, der zwei Bundesliga-Spiele mit einem Tor sowie einen Pokaleinsatz für die Kraichgauer bestritt, wird bereits in der kommenden Woche in der südbrasilianischen Stadt erwartet.

Ribeiro war im Januar 2019 von EC Vitoria/Brasilien nach Hoffenheim gewechselt, wo er vertraglich bis Juni 2023 gebunden ist. Bei Inter, das am Samstag mit einem 1:0 bei Coritiba FC einen gelungen Start in die erste Liga hingelegte, stehen in Paolo Guerrero (Bayern München, Hamburger SV) und Andres D'Alessandro (VfL Wolfsburg) zwei frühere Bundesligaprofis unter Vertrag.