Dass Erling Haaland seit Jahresbeginn für Borussia Dortmund auf Torejagd geht, hat der BVB offenbar auch dem FC Barcelona zu verdanken.

Denn wie der Ex-Transferberater des FC Barcelona, Ariedo Braida, in einem Interview mit der spanischen Tageszeitung Marca erklärte, wollte er Haaland bereits verpflichten, als dieser noch in Norwegen für Molde spielte.

Barcelona lehnt Haaland-Verpflichtung ab

"Ich habe Spieler studiert und einige Namen wie Haaland von Borussia Dortmund aufgeschrieben", verriet Braida. "Aber der Club sagte nein, er hat kein Barca-Profil", so der Italiener weiter.

Eine klare Fehleinschätzung, wie sich wenige Jahre später erst in Salzburg und dann in Dortmund zeigen sollte. Allein in der Champions League schoss Haaland vergangene Saison starke neun Tore. Mehr als Lionel Messi (3) und Christiano Ronaldo (4) zusammen.

Der Norweger ist wohl jedoch nicht der einzige Spieler, dessen Nicht-Verpflichtung Barca heute bereut. "Aus Italien schlug ich auch einige Namen vor, wie Barella, der jetzt bei Inter ist, oder Zaniolo, von der Roma", so Braida.

Vor seiner Zeit beim FC Barcelona (2015 bis 2019) arbeitete der Ex-Transferberater von 1986 bis 2013 erst als Geschäftsführer, später (ab 2002) als Sportdirektor für den AC Mailand. Unter seiner Leitung gewannen die Rot-Schwarzen drei Mal die Champions-League.