Er hält sich alle Optionen offen - und spricht dabei auch ganz offen über einen Wechsel ins Ausland: Angesichts der beim FC Bayern nach wie vor stockenden Vertragsverlängerung hat Jérôme Boateng Einblicke in seine Zukunftspläne gegeben.

Zwar könne sich der 32-Jährige einen Verbleib in München vorstellen, "meine Kinder fühlen sich hier wohl. Mit Hansi Flick als Trainer und diesem Team macht es extrem viel Spaß", sagte er dem kicker.

Wechsel ins Ausland nicht ausgeschlossen

Der Abwehr-Routinier, der unter Flick 2014 Weltmeister und bei dem jetzigen Bayern-Coach auch wieder zum Stammspieler wurde, schließt nach Ende seines Kontrakts beim Rekordmeister (30. Juni 2021) aber auch das Ausland nicht aus.

Reizen würde ihn "eine andere Kultur. Ich lerne gerne Neues kennen und muss nicht immer am selben Ort sein. USA, Asien oder auch ein anderes europäisches Land, man wird sehen."

Boateng, inzwischen in seiner zehnten Saison bei den Bayern, war in der Vergangenheit immer wieder mit einem Abschied von der Säbener Straße in Verbindung gebracht worden, stand 2018 nach Differenzen mit der FCB-Spitze unter anderem vor dem Sprung zu Paris Saint-Germain.

Mittlerweile fühlt sich der ehemalige Nationalspieler aber wieder wohl beim FCB: "Im Endeffekt bin ich froh, noch beim FC Bayern zu sein. Ich habe wieder Spaß am Fußball."