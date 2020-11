vergrößernverkleinern Florian Wirtz (l.) ist mit 17 Jahren bereits Stammspieler bei Leverkusen © Imago

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Bayern Leverkusen mischt in dieser Saison ganz oben in der Bundesliga-Tabelle mit. Nun will er Klub mit einem Supertalent verlängern und andere Spieler abgeben.