Der FC Liverpool hat seine Fühler offenbar nach dem nächsten Talent ausgestreckt! Laut Berichten der DailyMail ist das Team von Trainer Jürgen Klopp an der Verpflichtung von Offensivspieler Kaide Gordon von Derby County dran!

Gordon, gerade einmal 16 Jahre alt, gab bereits im Dezember sein Debüt im Profi-Team des englischen Zweitligisten, sei allerdings noch nicht mit einem Profi-Vertrag ausgestattet.

Der Reds wollen den Deal mit dem vielversprechenden Rechtsaußen noch in dieser Woche eintüten. Der Klub von Trainer Wayne Rooney soll rund eine Million Pfund plus drei Millionen Pfund an Bonuszahlungen für Gordon erhalten.

Anzeige

Derby County finanziell angeschlagen

Neben Meister Liverpool soll auch Tottenham Hotspur Interesse am U16-Nationalspieler haben, der in der vergangenen Saison zum Nachwuchsspieler der Jahres gekürt wurde.

"Natürlich gibt es Interesse an Kaide, weil er ein fantastischer Spieler ist. Wir erwarten dieses Interesse sogar. Wir können kontrollieren, was wir hier in diesem Klub tun, aber wir können nicht kontrollieren, wenn andere Teams Angebote für unsere Spieler machen", sagte Rooney.

Derby County wird an einem Verkauf von Gordon kaum herumkommen, da der Klub finanziell zu stark angeschlagen und bereits mit den Auszahlungen der Spielergehälter in Verzug ist.