Der FSV Mainz 05 schlägt noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Die Rheinhessen verpflichteten den früheren Heidenheimer Mittelstürmer Robert Glatzel vom englischen Zweitligisten Cardiff City bis Sommer auf Leihbasis.

Der 1,93 m große Glatzel erzielte für die Waliser in der laufenden Saison in 21 Ligaspielen drei Treffer und soll in Mainz Angreifer Jean-Philippe Mateta ersetzen. (Der SPORT1-Transferticker)

Schmidt: "Glatzel wird immens wertvoll"

"Robert ist ein klassischer Mittelstürmer, der mit seinem starken Zug zum Tor und als Zielspieler unseren Kader optimal ergänzt und dadurch immens wertvoll für unsere Mannschaft werden wird", sagte Sportdirektor Martin Schmidt. Glatzel erklärte: "Bei Mainz 05 habe ich nun die Chance, in der Bundesliga zu spielen und mich mit den Besten messen zu dürfen ? darauf freue ich mich riesig."

Den Franzosen Mateta, mit sieben Treffern in dieser Saison bester Torschütze, hatten die Rheinhessen für eine Gebühr von über drei Millionen Euro an Premier-League-Klub Crystal Palace ausgeliehen. Nach Flügelspieler Danny da Costa und Mittelfeldspieler Dominik Kohr (beide von Eintracht Frankfurt ausgeliehen) ist Glatzel der dritte Mainzer Winter-Zugang für die Mission Klassenerhalt.

Der gebürtige Münchner Glatzel war 2019 vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim für sechs Millionen Euro auf die Insel gewechselt. Aus seiner Heidenheimer Zeit ist vor allem sein Dreierpack beim 4:5 gegen Rekordmeister Bayern München im April 2019 im Viertelfinale des DFB-Pokals in Erinnerung geblieben.