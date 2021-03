Zehn Jahre trug er das Trikot von Borussia Mönchengladbach, im Sommer kehrt Oscar Wendt den Fohlen den Rücken.

Der 35-Jährige, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft, kehrt in seine schwedische Heimat zurück und schließt sich seinem Jugendklub IFK Göteborg an. Das bestätigte die Borussia am Mittwoch. (Bundesliga: Die Tabelle)

Gladbach-Verteidiger Wendt begründet Rückkehr nach Schweden

"In den zehn Jahren bei Borussia ist Oscar Wendt einen großartigen Weg gegangen unter anderem mit der sechsmaligen Teilnahme am Europapokal. Auch dass er der ausländische Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen für Borussia ist, zeigt seine Wertigkeit für diesen Klub", sagte Sportdirektor Max Eberl.

Wendt sei sehr dankbar für "seine fantastische Zeit" bei Gladbach. "Ich bin zu 100 Prozent Borusse und natürlich traurig, den Verein im Sommer zu verlassen. Für meine Familie und mich ist es aber an der Zeit, nach Hause nach Schweden zu gehen."

Der Linksverteidiger wechselte im Sommer 2011 vom FC Kopenhagen an den Niederrhein. Seitdem bestritt er 299 Pflichtspiele für Gladbach, dabei gelangen ihm 19 Tore. (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)