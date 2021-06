Jetzt ist ein Club aus der Serie A auf Nicolás González vom VfB Stuttgart aufmerksam geworden: Laut der Bild steht sein Wechsel für 23,5 Millionen Euro zum AC Florenz bereits fest - es soll lediglich noch der Medizincheck ausstehen. Zahlt die Fiorentina diese Ablöse, kann González sogar zum Rekordtransfer der Italiener werden. In der Toskana würde er auf Ex-Bayern-Star Franck Ribéry treffen.

Interessant ist auch ein Detail, welches im Kaufvertrag des 23-Jährigen hinterlegt sein soll. Neben möglichen Bonuszahlungen an den VfB, soll sich die Fiorentina eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben. Dies heißt: Sollte der Argentinier öfters weiterverkauft werden, können die Italiener mitprofitieren.

González kam 2018 aus Argentinien

González wechselte 2018 für 8,5 Millionen Euro von den Argentinos Juniors in die Bundesliga zum VfB Stuttgart und traf in 79 Pflichtspielen 23 Mal. Zudem steuerte zehn Assists bei.

Der Offensivmann hatte seinen Vertrag beim VfB Stuttgart im vergangenen November bis 2024 verlängert, aber bereits im Vorsommer Absichten für einen Wechsel kommuniziert: "Es war eine tolle Zeit in Deutschland, aber ich habe mich entschieden: Ich will den Klub verlassen und brauche eine Luftveränderung. Ich will Stuttgart verlassen", sagte der Argentinier damals.

González hatte bei den Schwaben danach einen guten Saisonstart hingelegt, sich dann aber einen Muskelfaserriss zugezogen. Dadurch sank sein Marktwert, was sich bei einem solchen Deal allerdings nicht bemerkbar macht.