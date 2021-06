Kylian Mbappé ist einer der besten Fußballer weltweit.

Kein Wunder, dass er immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird. Bei einem Interview mit L'Obs erzählte er von seinem ersten Besuch 2014 beim spanischen Top-Klub. Dort soll er den damaligen Trainer Zinedine Zidane und Cristiano Ronaldo getroffen haben.

Ein Wechsel kam bekanntlich trotzdem nicht zustande. Mbappé blieb in der Jugend der AS Monaco, ehe er 2017 zu PSG wechselte.

Mbappé erklärt: "Meine Eltern wollten, dass ich meine Karriere in Frankreich starte, um hier auch meine Schullaufbahn zu beenden." Er fuhr fort: "Sie wollten, dass ich weiterhin Fußball spiele, aber auch weiterhin zur Schule gehe. In Spanien, trotz Zidane, hätte sich das ganze schwieriger gestaltet, es wäre ein neues Land, eine neue Kultur …"

Seinen 2022 auslaufenden Vertrag mit PSG hat Mbappé noch nicht verlängert. "Ich will mich ständig selbst herausfordern und mich nicht auf etwas ausruhen", meinte Mbappé.

Mbappés Supertalent-Bürde

Bis 2017 spielte er noch bei der AS Monaco. Damals war er noch ein Teenie, von dem aber bereits viel erwartet wurde. "Am Anfang war es so hart, damit umzugehen, weil ich so jung war", erklärte er: "Ich war ein 18/19-jähriger Junge, der es geliebt hat, Dinge zu tun, die ein 18/19-jähriger Junge so tut. Auf dem Platz musste ich aber ein Erwachsener sein."

Aber "wenn du an die Spitze willst, gibt es keinen Platz für unreife Leute, keinen Platz für Kinder. Es ist eine Erwachsenen-Welt und dafür musst du gewappnet sein."