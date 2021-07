Die Zukunft von Alexander Isak ist geklärt.

Der Schwede verlängerte seinen Vertrag bei Real Sociedad langfristig. Das gab der Verein bekannt. Bereits vor einigen Wochen hatte SPORT1 berichtet, dass die Basken mit dem Spieler an einer Ausdehnung des Kontraktes arbeiten. Im Zuge dieser Verhandlungen kaufte der Klub dem BVB nach SPORT1-Informationen auch die Rückkaufklausel von 30 Millionen Euro für den 21 Jahre alten Schweden ab. Das neue Arbeitspapier des Schweden gilt bis 2026.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Anzeige

BVB verzichtet auf Rückkauf-Option

Der BVB soll eine Summe im mittleren einstelligen Millionenbereich erhalten, um im Gegenzug auf die Rückkauf-Option zu verzichten. Dortmund hatte grundsätzlich Interesse, Isak eventuell als Backup für Stürmerstar Erling Haaland zurückzubringen.

Laut Marca sollen sowohl Klub-Präsident als auch Sportdirektor extra nach Schweden angereist sein, um den Vertrag mit dem Mittelstürmer um zwei weitere Jahre bis 2026 auszudehnen.

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

"Ich bin sehr froh bei Real weitermachen zu dürfen", verkündete Isak auf der Vereinshomepage. "Es ist ein großartiger Klub, ich fühle mich geliebt und ich will es weiter mit dem Team genießen. Fans, ich werde weiterhin für euch spielen. Ich will euch im Stadion sehen, wir sehen uns bald. Let's go Real!"

Zuletzt wurde der schwedische Nationalspieler mit einem Wechsel zu Real Madrid und dem FC Arsenal in Verbindung gebracht - durch die Vertragsverlängerung, dürfte seine Ablöse allerdings deutlich teurer für die Abnehmer-Vereine werden.

Isak wechselte 2019 vom BVB nach Spanien - dort schoss er in seinen zwei Jahren 33 Tore in 89 Einsätzen.