+++ 10.59 Uhr: HSV-Trio vor Absprung +++

Christoph Moritz und Leo Lacroix fehlten beide am Mittwochabend im Kader des Zweitligisten Hamburger SV beim 2:1-Sieg gegen den SV Sandhausen und stehen wohl vor dem Absprung.

Während Moritz der Bild zufolge bis Saisonende an Ligakonkurrent Darmstadt 98 verliehen werden könnte, ist der von St. Etienne ausgeliehene Lacroix offenbar bei den englischen Zweitligisten Nottingham und Middlesbrough sowie beim FC Sion im Gespräch.

Auch Matti Steinmann könnte sich noch verändern und soll vor einem Wechsel auf Leihbasis nach Dänemark stehen.

+++ 10.36 Uhr: Hinteregger zur Eintracht? +++

Nach seiner Suspendierung beim FC Augsburg steht der österreichische Innenverteidiger Martin Hinteregger offenbar noch im Winter vor dem Absprung.

Als möglichen neuen Arbeitgeber nennt die Bild Eintracht Frankfurt. Aber auch der italienische Klub SPAL Ferrara und der FC Fulham sollen interessiert sein.

+++ 09.55 Uhr: Perez: Betis statt Schalke +++

Der FC Schalke 04 kann sich einen Transfer von Lucas Perez wohl abschminken.

Wie die Zeitung Estadio Deportivo berichtet, steht der 30-jährige Stürmer von West Ham United vor einem Wechsel zu Betis Sevilla.

Der Spanier war erst im Sommer von Arsenal zu West Ham gewechselt, nachdem er die Saison 2017/18 auf Leihbasis bei Deportivo la Coruna verbracht hatte.

+++ 09.47 Uhr: Acosta vor PSG-Engagement? +++

Mesut Özil, Willian und jetzt Luciano Acosta!

Rund um Paris Saint-Germain kursieren kurz vor Schließung des Transferfensters jede Menge neue Namen.

Wie die Washington Post meldet, soll PSG ein Angebot in Höhe von zehn Millionen Dollar für Acosta von MLS-Klub D.C. United abgegeben haben.

Der 24-jährige Argentinier habe sich bereits auf den Weg nach Europa gemacht, um einen möglichen Medizincheck zu absolvieren.

Neben Manchester City soll noch ein weiterer Klub aus der Premier League an dem offensiven Mittelfeldspieler interessiert sein, heißt es in dem Bericht.

+++ 09.32 Uhr: Mor zu Galatasaray? +++

Den früheren Dortmunder Emre Mor zieht es offenbar in die Türkei.

Der türkische Nationalspieler mit dänischen Wurzeln soll vor einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul stehen, berichtet die türkische Zeitung Hürriyet.

Der 21-jährige Flügelflitzer war zuletzt bei seinem aktuellen Verein Celta Vigo in Ungnade gefallen und sogar vom Training ausgeschlossen worden.

Mor hatte in der Saison 2016/17 für den BVB gespielt und in zwölf Bundesliga-Partien ein Tor erzielt.

Galatasaray selbst hat unterdessen bestätigt, dass derzeit Gespräche mit Olympique Marseille über eine Leihe von Stürmer Kostas Mitroglou geführt werden.

Bereits am Mittwoch hatte Gala die Verpflichtung des senegalesischen Stürmers Mbaye Diagne von Ligakonkurrent Kasimpasa Istanbul bekannt gegeben.

Zuletzt war auch spekuliert worden, der Schalker Franco Di Santo könnte zu den Türken wechseln.

+++ 09.04 Uhr: Kownacki zieht es nach Düsseldorf +++

Fortuna Düsseldorf steht kurz vor der Verpflichtung von Dawid Kownacki.

Der 21-Jährige soll auf Leihbasis plus Kaufoption von Sampdoria Genua zum Bundesligisten wechseln, berichtet der kicker.

Der polnische Stürmer werde heute in Düsseldorf zum Medizincheck und dann zur Vertragsunterschrift erwartet.

+++ 08.51 Uhr: PSG offenbar an Willian dran +++

Paris Saint-Germain sucht kurz vor Schließung des Transferfensters händeringend noch nach einem Ersatz für Neymar.

Der brasilianische Superstar fällt nach einer neuerlichen Mittelfußverletzung bis zu zehn Wochen lang aus.

Nachdem die Franzosen bei Arsenals Mesut Özil einen Korb kassiert hatten, ist jetzt Willian vom FC Chelsea in den Fokus der Truppe von Thomas Tuchel gerückt, wie mehrere englische Medien übereinstimmend berichten.

Der Vertrag des 30-jährigen Brasilianers in London läuft noch bis 2020.

Mittwoch, 30. Januar

+++ 23.52 Uhr: Kagawa vor Wechsel in die Türkei? +++

Wohin wechselt BVB-Edelreservist Shinji Kagawa? Laut übereinstimmenden Medienberichten stand eigentlich eine Kagawa-Leihe zur AS Monaco kurz bevor. Doch nun soll sich die Lage wieder geändert haben.

Die L'Équipe berichtet, dass die Monegassen an dem Deal nicht mehr interessiert seien, da Georges-Kevin Nkoudou aus Tottenham verpflichtet werden soll.

Nun könnte es den Japaner in die Türkei ziehen. Laut dem kicker steht Kagawa vor einem Wechsel in die Türkei. Demnach soll nun Besiktas die besten Karten haben, den Mittelfeldspieler auszuleihen.

+++ 23.13 Uhr: Lehmann-Effekt? FCA an Arsenal-Talent dran +++

Hatte da der neue Co-Trainer Jens Lehmann seine Finger im Spiel? Der FC Augsburg will wohl das Arsenal-Talent Edward Nkeitah ausleihen.

Wie Fox Sports berichtet, steht das Leih-Geschäft kurz vor dem Abschluss. Der 19-Jährige Offensivspieler kann im Sturm und auf der Außenbahn spielen und könmnte den in Ungnade gefallenen Caiuby ersetzen.

Nkeitha kam für die Gunners sowohl in der Premier League, als auch in der Europa League zum Einsatz.

+++ 21.41 Uhr: Leipzig will Arsenal-Talent +++

Laut Informationen des kicker steht RB Leipzig kurz vor einer Leihe des englischen U-17-Weltmeisters Emile Smith-Rowe von Arsenal.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, sollen sich beide Vereine auf ein Leih-Geschäft bis Saisonende verständigt haben. Das Talent wird demnach bereits am Donnerstag zum Medizin-Check in Leipzig erscheinen.

Smith-Rowe kam für die Gunners viermal in der Europa League im Einsatz und erzielte zwei Tore.

+++ 21.14 Uhr: Özil sagt Tuchel ab +++

Paris Saint-Germain wollte laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung auf der Suche nach einem Neymar-Ersatz Mesut Özil an die Seine locken.

Doch der Edeltechniker, der unter Arsenal-Coach Unai Emery nicht richtig zum Zuge kommt, soll dem französischen Meister einen Korb gegeben haben. Er wollte sich nicht verleihen lassen.

PSG-Superstar Neymar wird Thomas Tuchel und seiner Mannschaft nach einem Mittelfußbruch mindestens bis Mitte April fehlen. Daher suchen die Franzosen noch in diesem Transferfenster händeringend nach einem adäquaten Ersatz.

Nach der Özil-Absage könnte Paris einen anderen unzufriedenen Mittelfeldstar für eine Leihe begeistern. Wie die SZ spekuliert, könnte Bayerns James Rodriguez nun ein Kandidat für die zentrale Schaltstelle im PSG-Offensivspiel sein. Ob sich ein derartiger Deal allerdings realisieren lässt, ist fraglich.

James selbst ist nämlich von Real Madrid an die Münchner ausgeliehen.

+++ 17.50 Uhr: Caldirola verlässt Werder +++

Innenverteidiger Luca Caldirola verlässt Werder Bremen in Richtung Italien, das gab Werder-Geschäftsführer Frank Baumann bekannt. Sein neuer Verein ist der Zweitligist Benevento Calcio.

"Wir bedanken uns bei Luca für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", so Baumann.

Caldirola wechselte im Sommer 2013 zu den Bremern und bestritt 46 Bundesligaspiele.

+++ 17.27 Uhr: Holt Frankfurt Verteidiger von Sao Paolo? +++

Eintracht Frankfurt ist laut Informationen der brasilianischen Internet-Plattform esporte.uol auf der Suche nach einem Verteidiger fündig geworden.

Die Hessen wollen demnach Lucas Melo, genannt "Tuta", vom FC Sao Paolo verpflichten. Der brasilianische U20-Nationalspieler soll 1,7 Millionen Euro kosten, dazu würde Sao Paolo bei einem Weiterverkauf mit 30 Prozent beteiligt werden.

+++ 16.25 Uhr: Fix! Schalke holt Matondo +++

Der Wechsel von Manchester Citys Juwel Rabbi Matondo zum FC Schalke 04 ist endgültig in trockenen Tüchern.

Der walisische Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2023 und soll nach kicker-Informationen neun Millionen Euro kosten.

Der Deal soll eine Rückkauf-Klausel in Höhe von 50 Millionen Euro beinhalten.

Der 18-jährige Flügelflitzer, der noch keinen Einsatz in der Premier League auf seinem Konto hat, hatte am Dienstag den Medizincheck in Gelsenkirchen absolviert.

+++ 16.10 Uhr: Hoffenheims Hoogma per Leihe zu St. Pauli +++

Zweitligist FC St. Pauli hat auf die schwere Verletzung von Abwehrspieler Philipp Ziereis (Kreuzbandriss) reagiert und mit Justin Hoogma einen Innenverteidiger verpflichtet.

Der niederländische U21-Nationalspieler vom Erstligisten 1899 Hoffenheim wird von den Hamburgern bis zum Ende der Saison ausgeliehen.

Trainer Markus Kauczinski zeigt sich mit dem Transfer zufrieden: "Justin ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, der neben Kopfballstärke Ruhe am Ball und ein gutes Passspiel mitbringt. Damit haben wir die entstandene Lücke geschlossen."

+++ 16.05 Uhr: Lilien holen Wittek aus Heidenheim +++

Zweitligist Darmstadt 98 hat seine Defensive mit Abwehrspieler Mathias Wittek verstärkt.

Der 29-Jährige kommt vom Ligarivalen 1. FC Heidenheim zu den Lilien und hat einen Vertrag bis Juni 2021 unterschrieben.

"Er hat bereits mehr als 100 Spiele in dieser Liga bestritten und weiß genau um die Anforderungen der Spielklasse", sagte Darmstadts Trainer Dirk Schuster: "Wir wissen um seine Qualitäten und sind sicher, dass er unseren Kader verstärken wird."

+++ 14.34 Uhr: Club verstärkt sich mit Ilicevic +++

Offensivspieler Ivo Ilicevic soll für den 1. FC Nürnberg im Abstiegskampf zum Trumpf werden. Der frühere Hamburger hat bei den Franken einen "leistungsbezogenen Vertrag" unterschrieben.

Der 32-Jährige war seit Anfang des Jahres vereinslos, zuvor spielte er für den kasachischen Vizemeister Kairat Almaty.

"Ivo hat über 200 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga bestritten und in dieser Zeit auch viel Erfahrung im Abstiegskampf gesammelt. Wir sind deshalb der Überzeugung, dass er uns weiterhelfen und der Mannschaft zusätzliche Impulse geben kann", sagte Sportvorstand Andreas Bornemann.

Ilicevic spielte in Deutschland auch für den 1. FC Kaiserslautern, Nürnbergs Lokalrivalen SpVgg Greuther Fürth, den VfL Bochum und Darmstadt 98.

"Ich freue mich, dass ich zurück in Deutschland bin. Ich habe die Bundesliga nie aus den Augen verloren und bin umso glücklicher, dass ich jetzt wieder mittendrin bin", sagte er.

+++ 13.14 Uhr: Guirassy in Köln vor dem Absprung +++

Bei Zweitligist 1. FC Köln bahnt sich ein sofortiger Abgang von Serhou Guirassy an.

Wie die Bild berichtet, will der 22-jährige Stürmer in sein Heimatland Frankreich zurückkehren.

Guirassy, der am Mittwoch bereits nicht mehr am Training teilnahm, soll Sport-Boss Armin Veh um die Freigabe gebeten haben.

Der Angreifer spielt in der laufenden Saison keine große Rolle beim Aufstiegskandidaten und stand bislang nur fünfmal in der Startelf.

+++ 13.00 Uhr: Sichert sich Leipzig ein PSG-Talent? +++

Die französische Sportzeitung L'Equipe berichtet von einem Interesse von RB Leipzig am französischen U19-Nationalspieler Antoine Bernede.

Der zentrale Mittelfeldspieler steht noch bis Saisonende bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, lehnte eine Vertragsverlängerung in der französischen Hauptstadt aber zuletzt ab.

Der 19-jährige Bernede war wohl auch beim AS Saint-Etienne auf der Liste, die Spur zum französischen Klub habe sich aber abgekühlt, so das Blatt.

Demnach besitzt Leipzig nun die besten Karten auf einen sofortigen Transfer des jungen Franzosen.

+++ 12.22 Uhr: UPDATE - Bruma zum Medizincheck in Gelsenkirchen +++

Der FC Schalke 04 scheint das Rennen um Jeffrey Bruma gemacht zu haben.

Der Abwehrspieler vom VfL Wolfsburg ist bereits zum Medizincheck in Gelsenkirchen eingetroffen. Die Königsblauen sollen ein Leihgeschäft bis Saisonende mit anschließender Kaufoption planen.

Bruma, der noch bis 2021 in Wolfsburg unter Vertrag steht, stand zuletzt offenbar auch auf dem Wunschzettel vom FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf.

+++ 11.17 Uhr: Landet Dortmund noch einen Coup? +++

Kommt da kurz vor Toreschluss noch ein Kracher um die Ecke? Die gewöhnlich gut informierte Fachzeitschrift France Football berichtet, dass Borussia Dortmund sich die Dienste von Ajax-Spielmacher Hakim Ziyech sichern will, nach Möglichkeit noch im aktuellen Transferfenster.

Der 25 Jahre alte marokkanische Nationalspieler, der seit 2016 bei den Amsterdamern aktiv ist, hat in dieser Saison auch auf Champions-League-Niveau seine Klasse nachgewiesen. Der Linksfuß steuerte in dieser Spielzeit bei 28 Pflichtspieleinsätzen 13 Tore und vier Vorlagen zum Ajax-Erfolg bei.

Im vergangenen Sommer blitzte die AS Rom bei dem Versuch ab, Ziyech zu verpflichten, dessen Marktwert aktuell mit 35 Millionen Euro taxiert wird. Nun soll ihm der BVB den Hof machen.

Yahoo Sport Frankreich vermeldet unterdessen, dass Shinji Kagawa die nächste Neuverpflichtung der abstiegsgefährdeten AS Monaco werde. Offizielle Stellungnahmen stehen in beiden Fällen noch aus.

+++ 10.39 Uhr: Das soll Bayerns Plan B bei Hudson-Odoi und Hernandez sein +++

Der Transfer von Chelseas Callum Hudson-Odoi scheint für den FC Bayern zumindest in diesem Transferfenster nicht mehr umsetzbar zu sein. Als Alternative sollen sich die Münchner laut der Sport Bild mit Joao Felix von Benfica Lissabon befassen.

Der 19 Jahre alte Linksaußen absolvierte in der laufenden Spielzeit elf Partien in der portugiesischen Liga und erzielte dabei fünf Treffer.

Sollte sich auch die angedachte Personalie Lucas Hernandez zerschlagen, den die Bayern für 85 Millionen Euro von Atletico Madrid loseisen wollen, gibt es nach Informationen des Magazins auch hier einen konkreten Plan B. Dann würde Mario Hermoso ein Thema.

Der 23-Jährige steht bei Espanyol Barcelona unter Vertrag und feierte im vergangenen November sein Debüt in der spanischen Nationalelf. Der Innenverteidiger wurde in der Jugend von Real Madrid ausgebildet.

+++ 09.36 Uhr: Bundesliga-Duo will Bruma +++

Jeffrey Bruma ist beim VfL Wolfsburg in der laufenden Saison endgültig aufs Abstellgleis und gleichzeitig ins Visier von zwei Bundesligisten geraten.

Der FC Schalke 04 und der FC Augsburg haben an dem niederländischen Abwehrspieler, dessen Vertrag 2021 ausläuft, Interesse bekundet.

"Es stimmt, beide Vereine haben Interesse", bestätigte Wölfe-Manager Jörg Schmadtke der Bild.

Schalke strebt dem Bericht zufolge eine Leihe bis Saisonende mit Kaufoption an, Augsburg eine Leihe bis zum Sommer ohne Kaufoption.

+++ 09.07 Uhr: Wagner-Transfer nach China perfekt +++

Der Wechsel von Sandro Wagner nach China ist perfekt.

Wie der FC Bayern mitteilte, wechselt der Stürmer mit sofortiger Wirkung zu Tianjin Teda.

"Sandro Wagner kam auf uns zu und hat um Freigabe aus seinem Vertrag gebeten. Er hat ein sehr attraktives Angebot aus China vorliegen und wir haben daher seinem Wunsch entsprochen. Wir bedanken uns bei Sandro ausdrücklich für die Zeit beim FC Bayern und wünschen ihm für seine weitere Zukunft in China alles Gute und viel Erfolg", sagte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Wie die Bild am Dienstag gemeldet hatte, soll der 31-Jährige bei den Chinesen einen Zweijahresvertrag bis Ende 2020 mit 15 Millionen Euro netto erhalten.

Tianjin wird vom früheren deutschen Nationalspieler Uli Stielike trainiert. Auch Felix Bastians, der früher mit Wagner bei Hertha BSC zusammengespielt hatte, steht bei den Chinesen unter Vertrag.

Der Angreifer hatte im Dezember 2017 einen Vertrag bis 2020 bei den Bayern unterzeichnet, war in dieser Saison unter Niko Kovac aber kaum zum Einsatz gekommen.

Wagner war für 13 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach München zurückgekehrt.

+++ 08.22 Uhr: Baba zieht nach Frankreich weiter +++

Der FC Schalke 04 hat die Leihe von Abdul Rahman Baba vorzeitig beendet.

Der Linksverteidiger vom FC Chelsea hat aber bereits einen neuen Verein in Frankreich gefunden und schließt sich auf Leihbasis bis Saisonende Stade Reims an.

Der 24-Jährige, der bei den Engländern noch bis 2020 unter Vertrag steht, war ursprünglich bis zum Sommer an Schalke ausgeliehen worden.

+++ 07.11 Uhr: Weigl bat um Freigabe für PSG-Wechsel +++

Julian Weigl soll bei den Klub-Bossen von Borussia Dortmund um eine Freigabe für einen Winter-Wechsel gebeten haben.

Der Grund dafür: PSG-Trainer Thomas Tuchel. Wenn es nach Weigl gegangen wäre, würde er jetzt im PSG-Trikot auflaufen.

"Als Paris vor Beginn der Rückrunde Interesse an mir gezeigt hat, habe ich mir natürlich Gedanken um meine Zukunft gemacht", sagte Weigl der Sport Bild. "Ich wollte meine sportliche Situation verbessern. Und dass ich unter Thomas Tuchel gut funktionieren kann, ist kein Geheimnis. Ich habe den BVB-Verantwortlichen meine Gedanken mitgeteilt", verriet er.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc haben einen Wechsel jedoch ausgeschlossen. "Dass die Verantwortlichen mich nicht abgeben wollen, musste ich akzeptieren", so Weigl. "Jetzt liegt meine volle Konzentration darauf, mit dem BVB erfolgreich zu sein. Aktuell fühle ich mich deutlich wohler als in der Hinrunde."

Dienstag, 29. Januar

+++ 22:24 Uhr: Barca und Real im Duell um Spielmacher-Juwel +++

Dani Olmo von Dinamo Zagreb hat sich mit überzeugenden Auftritten ins Rampenlicht katapultiert.

Nun berichtet die französische L'Equipe, dass Real Madrid und der FC Barcelona den 20-Jährigen ins Visier genommen haben. Real soll bereits ein erstes Angebot über 25 Millionen Euro abgegeben haben.

Olmo besitzt bei den Zagrebern noch einen Vertrag bis 2021 und kommt in der aktuellen Saison in 26 Pflichtspielen auf vier Tore und sieben Vorlagen.

+++ 21.31 Uhr: Verliert der BVB ein Talent an Bayern? +++

Tobias Raschl, Kapitän der Dortmunder U19, zählt zu den begehrtesten Talenten in Deutschland.

Wie die Bild berichtet, soll neben Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen auch der FC Bayern ins Werben um den defensiven Mittelfeldspieler eingestiegen sein.

Doch auch Lucien Favre, Trainer der BVB-Profis, ist ein großer Fan des Dortmunder Eigengewächses und nahm ihn mit ins Wintertrainingslager nach Marbella.

Außerdem gab es bereits erste Gespräche mit BVB-Sportdirektor Michael Zorc und Raschls Beratern über die Zukunft des Juwels. Doch die Konkurrenz lauert.

+++ 19.38 Uhr: Di Santo vor Wechsel in die Türkei +++

Schalke-Stürmer Franco di Santo steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul.

Bilder im Netz zeigen den Angreifer am Istanbuler Flughafen. Laut Medienberichten sollen sich die Klubs sogar schon einig sein und es seien nur noch letzte Details zu klären.

Di Santo war zuletzt bei den Königsblauen nicht mehr zum Einsatz gekommen und hatte unter Trainer Domenico Tedesco keine Zukunft mehr.

+++ 16.58 Uhr: Wirbt Gladbach um England-Juwel? +++

Mittelfeldspieler Denis Zakaria hatte seinen Stammplatz bei Borussia Mönchengladbach zuletzt verloren. Sofort wurden Spekulationen über einen möglichen Abgang im Sommer laut.

Für den Fall, dass Zakaria den Klub verlässt, sondiert die Borussia offenbar schon den Markt nach einem potentiellen Nachfolger. Wie die englische Zeitung The Sun berichtet, zeigen die Gladbacher Interesse an Mittelfeld-Allrounder Josh Onomah.

Der 21-jährige Engländer steht bis 2021 bei Tottenham Hotspur unter Vertrag, ist aktuell jedoch an den Zweitligisten Sheffield Wednesday ausgeliehen.

Das Spurs-Juwel ist vielseitig einsetzbar, kann sowohl im zentralen Mittelfeld, als auch auf den Flügeln spielen. Dem Bericht zufolge ist neben Gladbach auch die TSG Hoffenheim an Onomah interessiert.